Блок питания ZALMAN TeraMax II 1000W, 1000Вт, 80+ Gold, 120мм, модульный, черный (ZM1000-TMX2S)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 890 руб.
В наличии
Код товара: 754096
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 890 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
3
Описание товара Блок питания ZALMAN TeraMax II 1000W, 1000Вт, 80+ Gold, 120мм, модульный, черный (ZM1000-TMX2S)
Блок питания ZALMAN TeraMax II 1000W, 1000Вт, 80+ Gold, 120мм, модульный, черный (ZM1000-TMX2S)
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Блок питания ZALMAN TeraMax II 1000W, 1000Вт, 80+ Gold, 120мм, модульный, черный (ZM1000-TMX2S)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Купить Блок питания ZALMAN TeraMax II 1000W, 1000Вт, 80+ Gold, 120мм, модульный, черный (ZM1000-TMX2S) - по цене 11890 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания ZALMAN TeraMax II 1000W, 1000Вт, 80+ Gold, 120мм, модульный, черный (ZM1000-TMX2S)