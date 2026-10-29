Блок питания ExeGate 350PPE (EX260637RUS-S), 350Вт, 120мм, черный
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб.
В наличии
Код товара: 754085
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 340 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
1.13
Описание товара Блок питания ExeGate 350PPE (EX260637RUS-S), 350Вт, 120мм, черный
Блок питания ExeGate 350PPE (EX260637RUS-S), 350Вт, 120мм, черный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитБлок питания 600W ExeGate CP600
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитБлок питания ExeGate 500W ATX-XP500 (EX219463RUS-S) Black
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитБлок питания ExeGate 500W ATX-500NPX (EX224734RUS-S) Black
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитБлок питания ExeGate 650W ATX-XP650 (EX259603RUS)
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитБлок питания ExeGate 600W ATX-600NPX (EX221643RUS) Black
-
В наличииЦена 1 340 руб.335 руб. в СплитБлок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-S)
-
В наличииЦена 1 340 руб.335 руб. в СплитБлок питания KingPrice ATX 400W KPPSU400V2
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитБлок питания Accord ATX 400W ACC-400W -12
-
В наличииЦена 1 390 руб.348 руб. в СплитБлок питания Powerman Power Supply 450W PMP-450ATX (6153674)
-
В наличииЦена 1 430 руб.358 руб. в СплитБлок питания ExeGate 600W ATX-600NPXE +PFC (EX221639RUS) Black
-
В наличииЦена 1 440 руб.360 руб. в СплитБлок питания ACD GPT450S oem
-
В наличииЦена 1 460 руб.365 руб. в СплитБлок питания ExeGate TPS400 400W TFX EX292227RUS
Блок питания ExeGate 350PPE (EX260637RUS-S), 350Вт, 120мм, черный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Купить Блок питания ExeGate 350PPE (EX260637RUS-S), 350Вт, 120мм, черный - по цене 1340 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 350PPE (EX260637RUS-S), 350Вт, 120мм, черный