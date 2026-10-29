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Блок питания Thermaltake Toughpower GF3 1650W Gen.5,, 1650Вт, 80+ Titanium, 14 (PS-TPD-1650FNFATE-1) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Thermaltake Toughpower GF3 1650W Gen.5,, 1650Вт, 80+ Titanium, 14 (PS-TPD-1650FNFATE-1)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 570 руб. 
В наличии
Код товара: 754052
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания Thermaltake Toughpower GF3 1650W Gen.5,, 1650Вт, 80+ Titanium, 14 (PS-TPD-1650FNFATE-1)
27 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Вес, кг.
2.5

Описание товара Блок питания Thermaltake Toughpower GF3 1650W Gen.5,, 1650Вт, 80+ Titanium, 14 (PS-TPD-1650FNFATE-1)

Блок питания Thermaltake Toughpower GF3 1650W Gen.5,, 1650Вт, 80+ Titanium, 14 (PS-TPD-1650FNFATE-1)

Отзывы о товаре Блок питания Thermaltake Toughpower GF3 1650W Gen.5,, 1650Вт, 80+ Titanium, 14 (PS-TPD-1650FNFATE-1)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Описание
Блок питания Thermaltake Toughpower GF3 1650W Gen.5,, 1650Вт, 80+ Titanium, 14 (PS-TPD-1650FNFATE-1)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания Thermaltake Toughpower GF3 1650W Gen.5,, 1650Вт, 80+ Titanium, 14 (PS-TPD-1650FNFATE-1) - по цене 27570 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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