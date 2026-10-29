Блок питания ExeGate 900PPE (EX292163RUS), 900Вт, 80 PLUS, 120мм, черный
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб.
В наличии
Код товара: 754009
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 420 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
1.5
Описание товара Блок питания ExeGate 900PPE (EX292163RUS), 900Вт, 80 PLUS, 120мм, черный
Блок питания ExeGate 900PPE (EX292163RUS), 900Вт, 80 PLUS, 120мм, черный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитБлок питания 550W ExeGate UN550 ATX SC EX282069RUS-S
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитБлок питания Accord ATX 550W ACC-W550P 80 PLUS WHITE
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитБлок питания Powerman 500W PM-500ATX-F (6136308) Black
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитБлок питания Powerman 600W PM-600ATX-F-BL (6128219) Black
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитБлок питания Powerman Power Supply 600W PM-600ATX-F-BL (614309...
-
В наличииЦена 2 320 руб.580 руб. в СплитБлок питания FORMULA ECO-400W
-
В наличииЦена 2 330 руб.583 руб. в СплитБлок питания Ginzzu 700W PC700
-
В наличииЦена 2 330 руб.583 руб. в СплитБлок питания ExeGate 600PPX 600W (EX221642RUS-S)
-
В наличииЦена 2 330 руб.583 руб. в СплитБлок питания Ubiquiti POE-48-24W-G(EU)
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитБлок питания Digma ATX 500W DPSU-500W-WH 80 Plus white
-
В наличииЦена 2 350 руб.588 руб. в СплитБлок питания Digma ATX 550W DPSU-550W-WH 80 Plus White
-
В наличииЦена 2 360 руб.590 руб. в СплитБлок питания ExeGate 600W RM-600ADS (EX174459RUS)
Блок питания ExeGate 900PPE (EX292163RUS), 900Вт, 80 PLUS, 120мм, черный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Купить Блок питания ExeGate 900PPE (EX292163RUS), 900Вт, 80 PLUS, 120мм, черный - по цене 2420 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 900PPE (EX292163RUS), 900Вт, 80 PLUS, 120мм, черный