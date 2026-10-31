Блок питания ExeGate 750VSP FС (EX297232RUS), 750Вт, 80 PLUS Gold, 120мм, модульный, черный
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 400 руб.
В наличии
Код товара: 753984
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 400 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
2.2
Описание товара Блок питания ExeGate 750VSP FС (EX297232RUS), 750Вт, 80 PLUS Gold, 120мм, модульный, черный
Блок питания ExeGate 750VSP FС (EX297232RUS), 750Вт, 80 PLUS Gold, 120мм, модульный, черный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 070 руб.1768 руб. в СплитБлок питания Ocypus Iota P750 750W
-
В наличииЦена 7 070 руб.1768 руб. в СплитБлок питания Formula V Line FV-1000GM 1000W
-
В наличииЦена 7 150 руб.1788 руб. в СплитБлок питания MSI MAG A750GL (306-7ZP8B11-CE0)
-
В наличииЦена 7 190 руб.1798 руб. в СплитБлок питания Zalman ZM850-GV3 WH 850W
-
В наличииЦена 7 260 руб.1815 руб. в СплитБлок питания PSU Ocypus Iota P750 (Iota-P750-G1FFBK024X-EU)
-
В наличииЦена 7 270 руб.1818 руб. в СплитБлок питания Chieftec Polaris 650W PPS-650FC
-
В наличииЦена 7 350 руб.1838 руб. в СплитБлок питания Thermaltake 550W Smart BX1 (PS-SPD-0550NNSABE-1)
-
В наличииЦена 7 480 руб.1870 руб. в СплитБлок питания Chieftec Polaris PPS-750FC 750W 80 Plus Gold
-
В наличииЦена 7 530 руб.1883 руб. в СплитБлок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold
-
В наличииЦена 7 600 руб.1900 руб. в СплитБлок питания Exegate EX297235RUS
-
В наличииЦена 7 770 руб.1943 руб. в СплитБлок питания FSP VITA-850GD 850W
-
В наличииЦена 7 790 руб.1948 руб. в СплитБлок питания Thermaltake ATX 850W Smart BM3 (PS-SPD-0850MNFABE-3...
Блок питания ExeGate 750VSP FС (EX297232RUS), 750Вт, 80 PLUS Gold, 120мм, модульный, черный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питания ExeGate 750VSP FС (EX297232RUS), 750Вт, 80 PLUS Gold, 120мм, модульный, черный - стоимость товара 7400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 750VSP FС (EX297232RUS), 750Вт, 80 PLUS Gold, 120мм, модульный, черный