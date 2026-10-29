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Блок питания ExeGate 700PPH (EX282154RUS), 700Вт 80 PLUS Bronze, 120мм, черный купить с доставкой в Москве
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Блок питания ExeGate 700PPH (EX282154RUS), 700Вт 80 PLUS Bronze, 120мм, черный

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 
В наличии
Код товара: 753961
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания ExeGate 700PPH (EX282154RUS), 700Вт 80 PLUS Bronze, 120мм, черный
2 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Вес, кг.
2.05

Описание товара Блок питания ExeGate 700PPH (EX282154RUS), 700Вт 80 PLUS Bronze, 120мм, черный

Блок питания ExeGate 700PPH (EX282154RUS), 700Вт 80 PLUS Bronze, 120мм, черный

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 700PPH (EX282154RUS), 700Вт 80 PLUS Bronze, 120мм, черный




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Описание
Блок питания ExeGate 700PPH (EX282154RUS), 700Вт 80 PLUS Bronze, 120мм, черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания ExeGate 700PPH (EX282154RUS), 700Вт 80 PLUS Bronze, 120мм, черный - по цене 2470 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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