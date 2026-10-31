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Серверный блок питания 3Y YH5151-1EB01R, 150Вт, 80+ Silver, 40мм, 1U, серый (9YR1500109) купить с доставкой в Москве
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Серверный блок питания 3Y YH5151-1EB01R, 150Вт, 80+ Silver, 40мм, 1U, серый (9YR1500109)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 780 руб. 
В наличии
Код товара: 753923
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Серверный блок питания 3Y YH5151-1EB01R, 150Вт, 80+ Silver, 40мм, 1U, серый (9YR1500109)
6 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FSP
Вес, кг.
1.93

Описание товара Серверный блок питания 3Y YH5151-1EB01R, 150Вт, 80+ Silver, 40мм, 1U, серый (9YR1500109)

Серверный блок питания 3Y YH5151-1EB01R, 150Вт, 80+ Silver, 40мм, 1U, серый (9YR1500109)

Отзывы о товаре Серверный блок питания 3Y YH5151-1EB01R, 150Вт, 80+ Silver, 40мм, 1U, серый (9YR1500109)




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Характеристики
Бренд
FSP
Описание
Серверный блок питания 3Y YH5151-1EB01R, 150Вт, 80+ Silver, 40мм, 1U, серый (9YR1500109)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Серверный блок питания 3Y YH5151-1EB01R, 150Вт, 80+ Silver, 40мм, 1U, серый (9YR1500109) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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