Блок питан (модуль к RTS550 Redundant) 550W ExeGate Industrial-RT550 (APFC, КПД 94%(80 (EX292325RUS)
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 830 руб.
В наличии
Код товара: 753901
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Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 830 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
1
Описание товара Блок питан (модуль к RTS550 Redundant) 550W ExeGate Industrial-RT550 (APFC, КПД 94%(80 (EX292325RUS)
Блок питан (модуль к RTS550 Redundant) 550W ExeGate Industrial-RT550 (APFC, КПД 94%(80 (EX292325RUS)
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Блок питан (модуль к RTS550 Redundant) 550W ExeGate Industrial-RT550 (APFC, КПД 94%(80 (EX292325RUS)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Купить Блок питан (модуль к RTS550 Redundant) 550W ExeGate Industrial-RT550 (APFC, КПД 94%(80 (EX292325RUS) - по цене 7830 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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