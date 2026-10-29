Блок питания ExeGate Gaming Standard 850PGS RTL (EX285975RUS), 850Вт, 140мм, модульный, черный
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб.
В наличии
Код товара: 753867
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 910 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
2.21
Описание товара Блок питания ExeGate Gaming Standard 850PGS RTL (EX285975RUS), 850Вт, 140мм, модульный, черный
Блок питания ExeGate Gaming Standard 850PGS RTL (EX285975RUS), 850Вт, 140мм, модульный, черный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 800 руб.700 руб. в СплитБлок питания PSU Ocypus Beta P600 (Beta-P600-N1HDBK024X-EU)
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитБлок питания ExeGate 850W ATX-850PPX RTL (EX259613RUS) Black
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитБлок питания Deepcool PF450 80+ RET
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитБлок питания ExeGate ATX 900W (EX292155RUS-OEM-S)
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитБлок питания для сервера 900W ServerPRO-900ADS ATX 12V Ver2.3 80...
-
В наличииЦена 2 930 руб.733 руб. в СплитБлок питания Powerman 500W PM-500 80Plus (6118742)
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитБлок питания ExeGate 1000PPE 1000W ATX EX292161RUS
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитБлок питания Accord SFX 500W ACC-SFX500-80
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитБлок питания ExeGate 850W ATX-850PPX (EX259613RUS-S) Black
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитБлок питания PSU Ocypus Gamma P550 (Gamma-P550-W1HDBK024X-EU)
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитБлок питания Deepcool ATX 450W PF450 80 PLUS (R-PF450D-HA0B-EU(P...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитБлок питания ExeGate 1000PPH-LT 80+ 1000W ATX EX292146RUS
Блок питания ExeGate Gaming Standard 850PGS RTL (EX285975RUS), 850Вт, 140мм, модульный, черный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Купить Блок питания ExeGate Gaming Standard 850PGS RTL (EX285975RUS), 850Вт, 140мм, модульный, черный - по цене 2910 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания ExeGate Gaming Standard 850PGS RTL (EX285975RUS), 850Вт, 140мм, модульный, черный