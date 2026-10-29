Top.Mail.Ru
Блок питания ExeGate EVO800 (EX280441RUS), 800Вт, 120мм, модульный, черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания ExeGate EVO800 (EX280441RUS), 800Вт, 120мм, модульный, черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 
В наличии
Код товара: 753858
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания ExeGate EVO800 (EX280441RUS), 800Вт, 120мм, модульный, черный
2 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Вес, кг.
1.66

Описание товара Блок питания ExeGate EVO800 (EX280441RUS), 800Вт, 120мм, модульный, черный

Блок питания ExeGate EVO800 (EX280441RUS), 800Вт, 120мм, модульный, черный

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate EVO800 (EX280441RUS), 800Вт, 120мм, модульный, черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Описание
Блок питания ExeGate EVO800 (EX280441RUS), 800Вт, 120мм, модульный, черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания ExeGate EVO800 (EX280441RUS), 800Вт, 120мм, модульный, черный - по цене 2520 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...