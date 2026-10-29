Блок питания ExeGate AB600 (EX292142RUS-PC), 600Вт, 80мм, серебряный
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб.
В наличии
Код товара: 753842
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 080 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
920
Описание товара Блок питания ExeGate AB600 (EX292142RUS-PC), 600Вт, 80мм, серебряный
Блок питания ExeGate AB600 (EX292142RUS-PC), 600Вт, 80мм, серебряный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитБлок питания Exegate ATX-CP450 450W Grey (EX172785RUS-S)
-
В наличииЦена 1 040 руб.260 руб. в СплитБлок питания ExeGate 400W ATX-UN400 (EX244553RUS-S) Grey
-
В наличииЦена 1 050 руб.263 руб. в СплитБлок питания ExeGate 450W M450 (EX234946RUS) Black
-
В наличииЦена 1 050 руб.263 руб. в СплитБлок питания Exegate XP400 400W (EX219459RUS-S)
-
В наличииЦена 1 050 руб.263 руб. в СплитБлок питания ExeGate 500W Special UNS500 (ES261569RUS)
-
В наличииЦена 1 060 руб.265 руб. в СплитБлок питания ExeGate 500W ATX-UN500 (EX244555RUS) Grey
-
В наличииЦена 1 080 руб.270 руб. в СплитБлок питания ExeGate 450W ATX-450NPXE (EX221637RUS) Black
-
В наличииЦена 1 080 руб.270 руб. в СплитБлок питания ExeGate 550W UNS550 (ES282068RUS)
-
В наличииЦена 1 080 руб.270 руб. в СплитБлок питания Exegate 400NPXE(+PFC) 400W (EX221636RUS)
-
В наличииЦена 1 090 руб.273 руб. в СплитБлок питания Exegate Special UNS450 450W ATX SC (ES261568RUS-S)
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитБлок питания ExeGate 450W ATX-UN450 (EX244554RUS-S) Grey
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитБлок питания ExeGate 500W ATX-XP500 (EX219463RUS) Black
Блок питания ExeGate AB600 (EX292142RUS-PC), 600Вт, 80мм, серебряный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Купить Блок питания ExeGate AB600 (EX292142RUS-PC), 600Вт, 80мм, серебряный - по цене 1080 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания ExeGate AB600 (EX292142RUS-PC), 600Вт, 80мм, серебряный