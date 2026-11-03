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Блок питания серверный Huawei Server Platinum 2000W Version 2.0 AC power supply (0231Y019) купить с доставкой в Москве
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Блок питания серверный Huawei Server Platinum 2000W Version 2.0 AC power supply (0231Y019)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 820 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753829
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Блок питания серверный Huawei Server Platinum 2000W Version 2.0 AC power supply (0231Y019)
13 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Вес, кг.
1.93

Описание товара Блок питания серверный Huawei Server Platinum 2000W Version 2.0 AC power supply (0231Y019)

Блок питания серверный Huawei Server Platinum 2000W Version 2.0 AC power supply (0231Y019)

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Характеристики
Бренд
Huawei
Описание
Блок питания серверный Huawei Server Platinum 2000W Version 2.0 AC power supply (0231Y019)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания серверный Huawei Server Platinum 2000W Version 2.0 AC power supply (0231Y019) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 13820 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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