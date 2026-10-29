Блок питания 120W Slim HP 8710w (O) 693709-001/609941-001
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
В наличии
Код товара: 753818
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 320 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
630
Описание товара Блок питания 120W Slim HP 8710w (O) 693709-001/609941-001
Блок питания 120W Slim HP 8710w (O) 693709-001/609941-001
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитБлок питания Powerman PM-300TFX 300W (6141300)
-
В наличииЦена 3 190 руб.798 руб. в СплитБлок питания PSU Ocypus Gamma P650 (Gamma-P650-W1HDBK024X-EU)
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитБлок питания PcCooler ATX 650W P3-F650-W1H 80 Plus White
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитБлок питания для сервера 1000W ServerPRO-1000ADS ATX 12V Ver2.3 ...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитБлок питания Digma ATX 750W DPSU-750W-WH 80 Plus White
-
В наличииЦена 3 350 руб.838 руб. в СплитБлок питания Zalman 600W ZM600-XEII
-
В наличииЦена 3 350 руб.838 руб. в СплитБлок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+
-
В наличииЦена 3 360 руб.840 руб. в СплитБлок питания ACD TF0250 250W
-
В наличииЦена 3 380 руб.845 руб. в СплитБлок питания Ginzzu 800W MC800 80+ Bronze
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитБлок питания Accord SFX 600W ACC-SFX600-80
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитБлок питания Formula V Line FV-550BD 550W
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитБлок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN
Блок питания 120W Slim HP 8710w (O) 693709-001/609941-001
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Купить Блок питания 120W Slim HP 8710w (O) 693709-001/609941-001 - по цене 3320 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания 120W Slim HP 8710w (O) 693709-001/609941-001