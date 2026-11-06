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Блок питания Gooxi 800W CRPS, 185х73,5х39мм; rated AC voltage 100V-240V, support (один (GC800PMP|1) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Gooxi 800W CRPS, 185х73,5х39мм; rated AC voltage 100V-240V, support (один (GC800PMP|1)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 970 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753817
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Блок питания Gooxi 800W CRPS, 185х73,5х39мм; rated AC voltage 100V-240V, support (один (GC800PMP|1)
7 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gooxi
Вес, г.
916

Описание товара Блок питания Gooxi 800W CRPS, 185х73,5х39мм; rated AC voltage 100V-240V, support (один (GC800PMP|1)

Блок питания Gooxi 800W CRPS, 185х73,5х39мм; rated AC voltage 100V-240V, support (один (GC800PMP|1)

Отзывы о товаре Блок питания Gooxi 800W CRPS, 185х73,5х39мм; rated AC voltage 100V-240V, support (один (GC800PMP|1)




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Характеристики
Бренд
Gooxi
Описание
Блок питания Gooxi 800W CRPS, 185х73,5х39мм; rated AC voltage 100V-240V, support (один (GC800PMP|1)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Gooxi 800W CRPS, 185х73,5х39мм; rated AC voltage 100V-240V, support (один (GC800PMP|1) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7970 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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