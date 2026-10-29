Блок питания Deepcool ATX 750W PF750D V2 (20+4pin) APFC 120mm fan 3xSATA RTL (R-PF750D-HF0B-WGEU-V2)
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 530 руб.
В наличии
Код товара: 753810
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 530 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
2.02
Описание товара Блок питания Deepcool ATX 750W PF750D V2 (20+4pin) APFC 120mm fan 3xSATA RTL (R-PF750D-HF0B-WGEU-V2)
Блок питания Deepcool ATX 750W PF750D V2 (20+4pin) APFC 120mm fan 3xSATA RTL (R-PF750D-HF0B-WGEU-V2)
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Блок питания Deepcool ATX 750W PF750D V2 (20+4pin) APFC 120mm fan 3xSATA RTL (R-PF750D-HF0B-WGEU-V2)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Купить Блок питания Deepcool ATX 750W PF750D V2 (20+4pin) APFC 120mm fan 3xSATA RTL (R-PF750D-HF0B-WGEU-V2) - по цене 4530 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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