Блок питания Chieftec Vita SM3, 850Вт, 80+ Bronze, 120мм, модульный, черный (BPX-850-C)
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб.
В наличии
Код товара: 753802
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 930 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
2.46
Описание товара Блок питания Chieftec Vita SM3, 850Вт, 80+ Bronze, 120мм, модульный, черный (BPX-850-C)
Блок питания Chieftec Vita SM3, 850Вт, 80+ Bronze, 120мм, модульный, черный (BPX-850-C)
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Блок питания Chieftec Vita SM3, 850Вт, 80+ Bronze, 120мм, модульный, черный (BPX-850-C)
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питания Chieftec Vita SM3, 850Вт, 80+ Bronze, 120мм, модульный, черный (BPX-850-C) - этот товар вы можете купить по цене 5930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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