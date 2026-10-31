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Блок питания KingPrice ATX KPPSU350V2 350W, 350Вт, 120мм, немодульный, черный купить с доставкой в Москве
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Блок питания KingPrice ATX KPPSU350V2 350W, 350Вт, 120мм, немодульный, черный

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 
В наличии
Код товара: 753769
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания KingPrice ATX KPPSU350V2 350W, 350Вт, 120мм, немодульный, черный
1 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KINGPRICE
Вес, кг.
1.23

Описание товара Блок питания KingPrice ATX KPPSU350V2 350W, 350Вт, 120мм, немодульный, черный

Блок питания KingPrice ATX KPPSU350V2 350W, 350Вт, 120мм, немодульный, черный

Отзывы о товаре Блок питания KingPrice ATX KPPSU350V2 350W, 350Вт, 120мм, немодульный, черный




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Характеристики
Бренд
KINGPRICE
Описание
Блок питания KingPrice ATX KPPSU350V2 350W, 350Вт, 120мм, немодульный, черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания KingPrice ATX KPPSU350V2 350W, 350Вт, 120мм, немодульный, черный - по цене 1000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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