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Блок питания KingPrice 600W KPPSU600V2, 600Вт, 120мм, немодульный, черный купить с доставкой в Москве
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Блок питания KingPrice 600W KPPSU600V2, 600Вт, 120мм, немодульный, черный

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 
В наличии
Код товара: 753768
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания KingPrice 600W KPPSU600V2, 600Вт, 120мм, немодульный, черный
2 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KINGPRICE
Вес, кг.
1.42

Описание товара Блок питания KingPrice 600W KPPSU600V2, 600Вт, 120мм, немодульный, черный

Блок питания KingPrice 600W KPPSU600V2, 600Вт, 120мм, немодульный, черный

Отзывы о товаре Блок питания KingPrice 600W KPPSU600V2, 600Вт, 120мм, немодульный, черный




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Характеристики
Бренд
KINGPRICE
Описание
Блок питания KingPrice 600W KPPSU600V2, 600Вт, 120мм, немодульный, черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания KingPrice 600W KPPSU600V2, 600Вт, 120мм, немодульный, черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2200 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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