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Уцененный товар Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Уцененный товар Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние, 753759

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Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Уценка
Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
MERRY CHRISTMAS
Жанр
Зарубежная поп-музыка, R&B
Версия издания
deluxe
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
  • Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
3 120 руб.  3 220 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753759
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние
3 120 руб. -3%
3 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция CAREY, MARIAH
filter_none Товар входит в коллекцию CAREY, MARIAH

Коллекция CAREY, MARIAH


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751271616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
MERRY CHRISTMAS
Жанр
Зарубежная поп-музыка, R&B
Трек-лист
Silent Night, All I Want For Christmas Is You, O Holy Night, Christmas (Baby Please Come Home), Miss You Most (At Christmas Time), Joy To The World, Jesus Born On This Day, Santa Claus Is Comin' To Town, Hark! The Herald Angels, Jesus Oh What A Wonderful, God Rest Ye Merry, Gentlemen
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: конверт , пластинка Причина уценки : замятия на конверте

Отзывы о товаре Уцененный товар Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751271616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
MERRY CHRISTMAS
Жанр
Зарубежная поп-музыка, R&B
Трек-лист
Silent Night, All I Want For Christmas Is You, O Holy Night, Christmas (Baby Please Come Home), Miss You Most (At Christmas Time), Joy To The World, Jesus Born On This Day, Santa Claus Is Comin' To Town, Hark! The Herald Angels, Jesus Oh What A Wonderful, God Rest Ye Merry, Gentlemen
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Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: конверт , пластинка Причина уценки : замятия на конверте
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3120 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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