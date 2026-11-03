Уцененный товар Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние, 753759
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
MERRY CHRISTMAS
Жанр
Зарубежная поп-музыка, R&B
Версия издания
deluxe
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%3 120 руб. 3 220 руб.
В наличии
Код товара: 753759
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 120 руб. -3%
3 220 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция CAREY, MARIAH
Коллекция CAREY, MARIAH
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитMariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) винило...
-
В наличииЦена 3 120 руб. 3 220 руб.780 руб. в СплитMariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) винило...
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751271616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
MERRY CHRISTMAS
Жанр
Зарубежная поп-музыка, R&B
Трек-лист
Silent Night, All I Want For Christmas Is You, O Holy Night, Christmas (Baby Please Come Home), Miss You Most (At Christmas Time), Joy To The World, Jesus Born On This Day, Santa Claus Is Comin' To Town, Hark! The Herald Angels, Jesus Oh What A Wonderful, God Rest Ye Merry, Gentlemen
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: конверт , пластинка Причина уценки : замятия на конверте
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитFrida, Shine (0602557441772) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитForeigner, 4 (8718469532728) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитDoors - The Doors (Stereo) (0081227986506) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитFleetwood Mac - Greatest Hits (0081227959357) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитBillie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитCurtis Mayfield - Curtis (0081227965570) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитVan Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитVan Halen, 1984 (Remastered) (0081227955267) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитYes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитZZ Top - Eliminator (Opaque Red) (0081227943196) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитAretha Franklin - Aretha's Greatest Hits (0081227943516) винилов...
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитMadonna - Music (0093624786511) виниловая пластинка
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751271616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
MERRY CHRISTMAS
Жанр
Зарубежная поп-музыка, R&B
Трек-лист
Silent Night, All I Want For Christmas Is You, O Holy Night, Christmas (Baby Please Come Home), Miss You Most (At Christmas Time), Joy To The World, Jesus Born On This Day, Santa Claus Is Comin' To Town, Hark! The Herald Angels, Jesus Oh What A Wonderful, God Rest Ye Merry, Gentlemen
Развернуть
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: конверт , пластинка Причина уценки : замятия на конверте
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Уцененный товар Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3120 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Mariah Carey - Merry Christmas (coloured) (0888751271616) виниловая пластинка хорошее состояние