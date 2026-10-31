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Уцененный товар Various Artists - Now Yearbook The Vault 1980 (coloured) (0198028435819) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Уцененный товар Various Artists - Now Yearbook The Vault 1980 (coloured) (0198028435819) виниловая пластинка хорошее состояние, 753757

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
4 560 руб.  4 700 руб. 
В наличии
Код товара: 753757
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Now Yearbook The Vault 1980 (coloured) (0198028435819) виниловая пластинка хорошее состояние
4 560 руб. -3%
4 700 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Уцененный товар Various Artists - Now Yearbook The Vault 1980 (coloured) (0198028435819) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: замяты все углы внешнего конверта Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: пластинка 2шт

Отзывы о товаре Уцененный товар Various Artists - Now Yearbook The Vault 1980 (coloured) (0198028435819) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Причина уценки: замяты все углы внешнего конверта Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: пластинка 2шт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Various Artists - Now Yearbook The Vault 1980 (coloured) (0198028435819) виниловая пластинка хорошее состояние - по цене 4560 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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