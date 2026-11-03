Уцененный товар Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка хорошее состояние, 753752
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
13
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%5 440 руб. 5 610 руб.
В наличии
Код товара: 753752
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5 440 руб. -3%
5 610 руб.
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Коллекция Black Sabbath
Коллекция Black Sabbath
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитBlack Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 440 руб. 5 610 руб.1360 руб. в СплитBlack Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка хорошее с...
Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602537349609]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
13
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
End Of The Beginning, God Is Dead?, Loner, Zeitgeist, Age Of Reason, Live Forever, Damaged Soul, Dear Father
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка хорошее состояние
Внешний вид : хорошее состояние Комплектность : конверт, пластинка Причина уценки поврежден конверт
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Теги товара: Black Sabbath
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Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602537349609]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
13
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
End Of The Beginning, God Is Dead?, Loner, Zeitgeist, Age Of Reason, Live Forever, Damaged Soul, Dear Father
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Внешний вид : хорошее состояние Комплектность : конверт, пластинка Причина уценки поврежден конверт
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Теги товара: Black Sabbath
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath
Уцененный товар Black Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка хорошее состояние - стоимость товара 5440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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