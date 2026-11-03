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Уцененный товар Nina Simone - Pastel Blues (Music On Vinyl) (0600753369791) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Уцененный товар Nina Simone - Pastel Blues (Music On Vinyl) (0600753369791) виниловая пластинка хорошее состояние, 753747

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Nina Simone - Pastel Blues (Music On Vinyl) (0600753369791) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
Nina Simone - Pastel Blues (Music On Vinyl) (0600753369791) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
Nina Simone - Pastel Blues (Music On Vinyl) (0600753369791) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Pronounced 'Leh-'nerd 'Skin-'nerd
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nina Simone - Pastel Blues (Music On Vinyl) (0600753369791) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • Nina Simone - Pastel Blues (Music On Vinyl) (0600753369791) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • Nina Simone - Pastel Blues (Music On Vinyl) (0600753369791) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
3 120 руб.  3 220 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753747
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nina Simone - Pastel Blues (Music On Vinyl) (0600753369791) виниловая пластинка хорошее состояние
3 120 руб. -3%
3 220 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[0600753369791]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Pronounced 'Leh-'nerd 'Skin-'nerd
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Husband, Nobody Knows You When You're Down And Out, End Of The Line, Trouble In Mind, Tell Me More And More And Then Some, Chilly Winds Don't Blow, Ain't No Use, Strange Fruit, Sinnerman
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Nina Simone - Pastel Blues (Music On Vinyl) (0600753369791) виниловая пластинка хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : конверт , пластинка Причина уценки : поврежден конверт

Отзывы о товаре Уцененный товар Nina Simone - Pastel Blues (Music On Vinyl) (0600753369791) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[0600753369791]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Pronounced 'Leh-'nerd 'Skin-'nerd
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Husband, Nobody Knows You When You're Down And Out, End Of The Line, Trouble In Mind, Tell Me More And More And Then Some, Chilly Winds Don't Blow, Ain't No Use, Strange Fruit, Sinnerman
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : конверт , пластинка Причина уценки : поврежден конверт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Nina Simone - Pastel Blues (Music On Vinyl) (0600753369791) виниловая пластинка хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 3120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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