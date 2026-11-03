Уцененный товар Edith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) виниловая пластинка отличное состояние, 753745
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Эдит Пиаф
Альбом (сингл)
Harcourt Collection
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%3 020 руб. 3 110 руб.
В наличии
Код товара: 753745
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3 020 руб. -3%
3 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596973559760]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Эдит Пиаф
Альбом (сингл)
Harcourt Collection
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Milord, Mon Man?ge ? Moi, La Foule, Pauvre Jean, Mon Dieu, Plus Bleu Que Tes Yeux, Sous Le Ciel de Paris, ? Quoi ?a Sert Lamour, Non, Je Ne Regrette Rien, Lhymne ? Lamour, Padam Padam, La Vie en Rose, Laccord?oniste, Exodus
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
La Collection Harcourt Studio - Paris
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Edith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) виниловая пластинка отличное состояние
Внешний вид : отличное состояние Комплектность : конверт , пластинка Причина уценки : замят угол на конверте
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596973559760]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Эдит Пиаф
Альбом (сингл)
Harcourt Collection
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Milord, Mon Man?ge ? Moi, La Foule, Pauvre Jean, Mon Dieu, Plus Bleu Que Tes Yeux, Sous Le Ciel de Paris, ? Quoi ?a Sert Lamour, Non, Je Ne Regrette Rien, Lhymne ? Lamour, Padam Padam, La Vie en Rose, Laccord?oniste, Exodus
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
La Collection Harcourt Studio - Paris
Страна производитель
Германия
Внешний вид : отличное состояние Комплектность : конверт , пластинка Причина уценки : замят угол на конверте
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Уцененный товар Edith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) виниловая пластинка отличное состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3020 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Edith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) виниловая пластинка отличное состояние