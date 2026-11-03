Top.Mail.Ru
Уцененный товар Король И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая пластинка отличное состояние купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Король И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая пластинка отличное состояние, 753744

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Король И Шут - Лучшее (Gold &amp; Silver) (4606344052772) виниловая пластинка отличное состояние - фото 1
Уценка
Король И Шут - Лучшее (Gold &amp; Silver) (4606344052772) виниловая пластинка отличное состояние - фото 2
Уценка
Король И Шут - Лучшее (Gold &amp; Silver) (4606344052772) виниловая пластинка отличное состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Русский рок
Цвет винила
серебристый, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Король И Шут - Лучшее (Gold &amp; Silver) (4606344052772) виниловая пластинка отличное состояние - фото 1
  • Король И Шут - Лучшее (Gold &amp; Silver) (4606344052772) виниловая пластинка отличное состояние - фото 2
  • Король И Шут - Лучшее (Gold &amp; Silver) (4606344052772) виниловая пластинка отличное состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
6 770 руб.  6 980 руб. 
В наличии
Код товара: 753744
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Король И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая пластинка отличное состояние
6 770 руб. -3%
6 980 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
United Music Group
Barcode
[4606344052772]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Ром, Ели Мясо Мужики, Лесник, Прыгну Со Скалы, Кукла Колдуна, Проклятый Старый Дом, Мариоки, Мёртвый Анархист, Танец Злобного Гения, Гимн Шута, Фред, Дурак И Молния, Два Вора И Моа, Камнем По Голове, Северный Флот, Писатель Гудвин, Джокер, Некромант, Отражение, Мастер Приглашает В Гости, Невеста Палача, Помнят С Горечью Древляне, Жаль, Ружья!, Медведь, Двое Против Всех, Валет И Дама, Волосокрад, Дагон, Фокусник, Воспоминания О Былой Любви
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Король И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая пластинка отличное состояние

Внешний вид: отличное состояние Комплектность : конверт , пластинки Причина уценки : поврежден конверт

Отзывы о товаре Уцененный товар Король И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая пластинка отличное состояние




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
United Music Group
Barcode
[4606344052772]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Ром, Ели Мясо Мужики, Лесник, Прыгну Со Скалы, Кукла Колдуна, Проклятый Старый Дом, Мариоки, Мёртвый Анархист, Танец Злобного Гения, Гимн Шута, Фред, Дурак И Молния, Два Вора И Моа, Камнем По Голове, Северный Флот, Писатель Гудвин, Джокер, Некромант, Отражение, Мастер Приглашает В Гости, Невеста Палача, Помнят С Горечью Древляне, Жаль, Ружья!, Медведь, Двое Против Всех, Валет И Дама, Волосокрад, Дагон, Фокусник, Воспоминания О Былой Любви
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Внешний вид: отличное состояние Комплектность : конверт , пластинки Причина уценки : поврежден конверт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Король И Шут - Лучшее (Gold & Silver) (4606344052772) виниловая пластинка отличное состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6770 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...