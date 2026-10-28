Материнская плата MSI PRO A520M-S, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xPCIe 3.0 x4, 1xHDMI, mATX
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 340 руб.
В наличии
Код товара: 753741
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 340 руб.
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Характеристики
Вес, г.
800
Описание товара Материнская плата MSI PRO A520M-S, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xPCIe 3.0 x4, 1xHDMI, mATX
Материнская плата MSI PRO A520M-S, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xPCIe 3.0 x4, 1xHDMI, mATX
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Материнская плата MSI PRO A520M-S, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xPCIe 3.0 x4, 1xHDMI, mATX
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата MSI PRO A520M-S, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xPCIe 3.0 x4, 1xHDMI, mATX - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4340 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO A520M-S, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xPCIe 3.0 x4, 1xHDMI, mATX