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Материнская плата MSI MAG X870E GAMING MAX WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 2xPCIe 5.0 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI MAG X870E GAMING MAX WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 2xPCIe 5.0

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 760 руб. 
Начислим 445 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753738
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Материнская плата MSI MAG X870E GAMING MAX WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 2xPCIe 5.0
27 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Вес, кг.
2

Описание товара Материнская плата MSI MAG X870E GAMING MAX WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 2xPCIe 5.0

Материнская плата MSI MAG X870E GAMING MAX WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 2xPCIe 5.0

Отзывы о товаре Материнская плата MSI MAG X870E GAMING MAX WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 2xPCIe 5.0




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Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Материнская плата MSI MAG X870E GAMING MAX WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 2xPCIe 5.0
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата MSI MAG X870E GAMING MAX WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 2xPCIe 5.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 27760 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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