Материнская плата MSI MAG X870E GAMING MAX WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 2xPCIe 5.0
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 760 руб.
В наличии
Код товара: 753738
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
27 760 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
2
Описание товара Материнская плата MSI MAG X870E GAMING MAX WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 2xPCIe 5.0
Материнская плата MSI MAG X870E GAMING MAX WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 2xPCIe 5.0
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата MSI MAG X870E GAMING MAX WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 2xPCIe 5.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 27760 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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