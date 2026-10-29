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Материнская плата MSI Z890 GAMING PLUS WIFI6E, LGA1851, Intel Z890, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 3xPCIe купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI Z890 GAMING PLUS WIFI6E, LGA1851, Intel Z890, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 3xPCIe

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 780 руб. 
Начислим 413 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753711
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Материнская плата MSI Z890 GAMING PLUS WIFI6E, LGA1851, Intel Z890, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 3xPCIe
25 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Вес, кг.
2

Описание товара Материнская плата MSI Z890 GAMING PLUS WIFI6E, LGA1851, Intel Z890, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 3xPCIe

Материнская плата MSI Z890 GAMING PLUS WIFI6E, LGA1851, Intel Z890, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 3xPCIe

Отзывы о товаре Материнская плата MSI Z890 GAMING PLUS WIFI6E, LGA1851, Intel Z890, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 3xPCIe




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Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Материнская плата MSI Z890 GAMING PLUS WIFI6E, LGA1851, Intel Z890, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 3xPCIe
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата MSI Z890 GAMING PLUS WIFI6E, LGA1851, Intel Z890, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 3xPCIe - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 25780 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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