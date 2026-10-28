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Материнская плата ASUS PRIME B760M-A II-CSM, LGA1700, Intel B760, 4xDDR5, 4xSATA 6 (90MB1NG0-M0EAYC) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата ASUS PRIME B760M-A II-CSM, LGA1700, Intel B760, 4xDDR5, 4xSATA 6 (90MB1NG0-M0EAYC)

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 680 руб. 
Начислим 267 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753707
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Материнская плата ASUS PRIME B760M-A II-CSM, LGA1700, Intel B760, 4xDDR5, 4xSATA 6 (90MB1NG0-M0EAYC)
16 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата ASUS PRIME B760M-A II-CSM, LGA1700, Intel B760, 4xDDR5, 4xSATA 6 (90MB1NG0-M0EAYC)

Материнская плата ASUS PRIME B760M-A II-CSM, LGA1700, Intel B760, 4xDDR5, 4xSATA 6 (90MB1NG0-M0EAYC)

Отзывы о товаре Материнская плата ASUS PRIME B760M-A II-CSM, LGA1700, Intel B760, 4xDDR5, 4xSATA 6 (90MB1NG0-M0EAYC)




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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Материнская плата ASUS PRIME B760M-A II-CSM, LGA1700, Intel B760, 4xDDR5, 4xSATA 6 (90MB1NG0-M0EAYC)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата ASUS PRIME B760M-A II-CSM, LGA1700, Intel B760, 4xDDR5, 4xSATA 6 (90MB1NG0-M0EAYC) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 16680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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