Материнская плата Biostar A520MHP 2.0, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 2xPCIe
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 340 руб.
В наличии
Код товара: 753703
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 340 руб.
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Характеристики
Вес, г.
720
Описание товара Материнская плата Biostar A520MHP 2.0, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 2xPCIe
Материнская плата Biostar A520MHP 2.0, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 2xPCIe
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Материнская плата Biostar A520MHP 2.0, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 2xPCIe
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата Biostar A520MHP 2.0, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 2xPCIe - стоимость товара 4340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Biostar A520MHP 2.0, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 2xPCIe