Top.Mail.Ru
Материнская плата MSI PRO B550M-P WIFI6E, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 x16 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата MSI PRO B550M-P WIFI6E, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 x16

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 950 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753702
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата MSI PRO B550M-P WIFI6E, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 x16
9 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата MSI PRO B550M-P WIFI6E, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 x16

Материнская плата MSI PRO B550M-P WIFI6E, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 x16

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B550M-P WIFI6E, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 x16




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Материнская плата MSI PRO B550M-P WIFI6E, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 x16
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата MSI PRO B550M-P WIFI6E, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 x16 - стоимость товара 9950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...