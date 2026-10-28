Материнская плата GIGABYTE A520M S2HP, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб.
В наличии
Код товара: 753701
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 020 руб.
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Характеристики
Вес, г.
720
Описание товара Материнская плата GIGABYTE A520M S2HP, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16
Материнская плата GIGABYTE A520M S2HP, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16
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Материнская плата GIGABYTE A520M S2HP, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата GIGABYTE A520M S2HP, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5020 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата GIGABYTE A520M S2HP, AM4, AMD A520, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16