Материнская плата Gigabyte B550M X AORUS ELITE, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM (B550M X A ELITE)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 560 руб.
В наличии
Код товара: 753696
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 560 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
1.3
Описание товара Материнская плата Gigabyte B550M X AORUS ELITE, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM (B550M X A ELITE)
Материнская плата Gigabyte B550M X AORUS ELITE, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM (B550M X A ELITE)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 030 руб.2758 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700
-
В наличииЦена 11 150 руб.2788 руб. в СплитМатеринская плата Asrock B850M-X R2.0 Socket AM5 AMD
-
В наличииЦена 11 190 руб.2798 руб. в СплитМатеринская плата MSI B550-A PRO
-
В наличииЦена 11 290 руб.2823 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM
-
В наличииЦена 11 290 руб.2823 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M GAMING PLUS WIFI DDR4, LGA1700,...
-
В наличииЦена 11 300 руб.2825 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5
-
В наличииЦена 11 500 руб.2875 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4
-
В наличииЦена 11 500 руб.2875 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM (90MB1B20-M0EAYC)
-
В наличииЦена 11 650 руб.2913 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM
-
В наличииЦена 11 680 руб.2920 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B860M D3HP
-
В наличииЦена 11 730 руб.2933 руб. в СплитМатеринская плата MSI B840 GAMING PLUS WIFI
-
В наличииЦена 11 750 руб.2938 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B860M EAGLE V2
Материнская плата Gigabyte B550M X AORUS ELITE, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM (B550M X A ELITE)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата Gigabyte B550M X AORUS ELITE, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM (B550M X A ELITE) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 11560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B550M X AORUS ELITE, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM (B550M X A ELITE)