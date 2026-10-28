Материнская плата Gigabyte B550 X EAGLE, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 5xPCIe x16 (1x4.0
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 660 руб.
В наличии
Код товара: 753694
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 660 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
2.5
Описание товара Материнская плата Gigabyte B550 X EAGLE, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 5xPCIe x16 (1x4.0
Материнская плата Gigabyte B550 X EAGLE, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 5xPCIe x16 (1x4.0
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Материнская плата Gigabyte B550 X EAGLE, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 5xPCIe x16 (1x4.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата Gigabyte B550 X EAGLE, AM4, AMD B550, 4xDDR4, 4xSATA, 2xM.2, 5xPCIe x16 (1x4.0 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10660 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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