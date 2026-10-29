Материнская плата ASUS K14PA-U12, SP5, SoC, 12xDDR5 RDIMM, 0xSATA, 1xM.2, 3xPCIe 5 (90SB0CI0-M0UAY0)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 800 руб.
В наличии
Код товара: 753691
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
57 800 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
2.3
Описание товара Материнская плата ASUS K14PA-U12, SP5, SoC, 12xDDR5 RDIMM, 0xSATA, 1xM.2, 3xPCIe 5 (90SB0CI0-M0UAY0)
Материнская плата ASUS K14PA-U12, SP5, SoC, 12xDDR5 RDIMM, 0xSATA, 1xM.2, 3xPCIe 5 (90SB0CI0-M0UAY0)
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Материнская плата ASUS K14PA-U12, SP5, SoC, 12xDDR5 RDIMM, 0xSATA, 1xM.2, 3xPCIe 5 (90SB0CI0-M0UAY0)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата ASUS K14PA-U12, SP5, SoC, 12xDDR5 RDIMM, 0xSATA, 1xM.2, 3xPCIe 5 (90SB0CI0-M0UAY0) - стоимость товара 57800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата ASUS K14PA-U12, SP5, SoC, 12xDDR5 RDIMM, 0xSATA, 1xM.2, 3xPCIe 5 (90SB0CI0-M0UAY0)