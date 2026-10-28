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Материнская плата ASRock X870E NOVA WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe купить с доставкой в Москве
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Материнская плата ASRock X870E NOVA WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 620 руб. 
Начислим 538 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753687
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Материнская плата ASRock X870E NOVA WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe
33 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ASRock
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата ASRock X870E NOVA WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe

Материнская плата ASRock X870E NOVA WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe

Отзывы о товаре Материнская плата ASRock X870E NOVA WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe




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Характеристики
Бренд
ASRock
Описание
Материнская плата ASRock X870E NOVA WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата ASRock X870E NOVA WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe - стоимость товара 33620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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