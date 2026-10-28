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Материнская плата Gigabyte B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE rev. 1.1, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE rev. 1.1, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 030 руб. 
Начислим 337 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753684
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Материнская плата Gigabyte B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE rev. 1.1, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA
21 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Вес, г.
800

Описание товара Материнская плата Gigabyte B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE rev. 1.1, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA

Материнская плата Gigabyte B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE rev. 1.1, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE rev. 1.1, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Описание
Материнская плата Gigabyte B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE rev. 1.1, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Gigabyte B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE rev. 1.1, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 21030 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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