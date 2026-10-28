Материнская плата Gigabyte B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE rev. 1.1, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 030 руб.
В наличии
Код товара: 753684
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
21 030 руб.
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Характеристики
Вес, г.
800
Описание товара Материнская плата Gigabyte B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE rev. 1.1, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA
Материнская плата Gigabyte B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE rev. 1.1, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA
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Материнская плата Gigabyte B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE rev. 1.1, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата Gigabyte B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE rev. 1.1, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 21030 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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