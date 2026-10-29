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Материнская плата MaxSun MS-Challenger B760M-H, LGA1700, Intel B760, 2xDDR4, 2xSATA, (6940709663110) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MaxSun MS-Challenger B760M-H, LGA1700, Intel B760, 2xDDR4, 2xSATA, (6940709663110)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 010 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753682
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Материнская плата MaxSun MS-Challenger B760M-H, LGA1700, Intel B760, 2xDDR4, 2xSATA, (6940709663110)
7 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MAXSUN
Вес, г.
850

Описание товара Материнская плата MaxSun MS-Challenger B760M-H, LGA1700, Intel B760, 2xDDR4, 2xSATA, (6940709663110)

Материнская плата MaxSun MS-Challenger B760M-H, LGA1700, Intel B760, 2xDDR4, 2xSATA, (6940709663110)

Отзывы о товаре Материнская плата MaxSun MS-Challenger B760M-H, LGA1700, Intel B760, 2xDDR4, 2xSATA, (6940709663110)




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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Описание
Материнская плата MaxSun MS-Challenger B760M-H, LGA1700, Intel B760, 2xDDR4, 2xSATA, (6940709663110)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата MaxSun MS-Challenger B760M-H, LGA1700, Intel B760, 2xDDR4, 2xSATA, (6940709663110) - данный товар вы можете купить по цене 7010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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