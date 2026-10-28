Материнская плата Gigabyte B860 DS3H, LGA1851, Intel B860, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 5.0 x16
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 910 руб.
В наличии
Код товара: 753675
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 910 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
1.4
Описание товара Материнская плата Gigabyte B860 DS3H, LGA1851, Intel B860, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 5.0 x16
Материнская плата Gigabyte B860 DS3H, LGA1851, Intel B860, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 5.0 x16
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Материнская плата Gigabyte B860 DS3H, LGA1851, Intel B860, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 5.0 x16
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата Gigabyte B860 DS3H, LGA1851, Intel B860, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 5.0 x16 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 13910 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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