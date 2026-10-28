Материнская плата MSI PRO B850M-E EVO, AM5, AMD B850, 2xDDR5, 4xSATA 6Gb/s, 1xM.2, 1xPCIe 5.0 x16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 753671
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Характеристики
Вес, кг.
1.9
Описание товара Материнская плата MSI PRO B850M-E EVO, AM5, AMD B850, 2xDDR5, 4xSATA 6Gb/s, 1xM.2, 1xPCIe 5.0 x16
Материнская плата MSI PRO B850M-E EVO, AM5, AMD B850, 2xDDR5, 4xSATA 6Gb/s, 1xM.2, 1xPCIe 5.0 x16
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Материнская плата MSI PRO B850M-E EVO, AM5, AMD B850, 2xDDR5, 4xSATA 6Gb/s, 1xM.2, 1xPCIe 5.0 x16
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Материнская плата MSI PRO B850M-E EVO, AM5, AMD B850, 2xDDR5, 4xSATA 6Gb/s, 1xM.2, 1xPCIe 5.0 x16 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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