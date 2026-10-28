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Процессор Intel Xeon Platinum 8380 Soc-4189 2.8GHz OEM (CD8068904572601SRKHR) купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Xeon Platinum 8380 Soc-4189 2.8GHz OEM (CD8068904572601SRKHR)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
210 920 руб. 
Начислим 3375 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753667
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Самовывоз в Москве
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Процессор Intel Xeon Platinum 8380 Soc-4189 2.8GHz OEM (CD8068904572601SRKHR)
210 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Вес, г.
40

Описание товара Процессор Intel Xeon Platinum 8380 Soc-4189 2.8GHz OEM (CD8068904572601SRKHR)

Процессор Intel Xeon Platinum 8380 Soc-4189 2.8GHz OEM (CD8068904572601SRKHR)

Отзывы о товаре Процессор Intel Xeon Platinum 8380 Soc-4189 2.8GHz OEM (CD8068904572601SRKHR)




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Характеристики
Бренд
Intel
Описание
Процессор Intel Xeon Platinum 8380 Soc-4189 2.8GHz OEM (CD8068904572601SRKHR)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Xeon Platinum 8380 Soc-4189 2.8GHz OEM (CD8068904572601SRKHR) - этот товар вы можете купить по цене 210920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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