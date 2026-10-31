Процессор AMD Ryzen Threadripper 7960X Soc-sTR5 4.2GHz OEM (100-000001352)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
108 040 руб.
В наличии
Код товара: 753665
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Загружаем...
108 040 руб.
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Характеристики
Вес, г.
100
Описание товара Процессор AMD Ryzen Threadripper 7960X Soc-sTR5 4.2GHz OEM (100-000001352)
Процессор AMD Ryzen Threadripper 7960X Soc-sTR5 4.2GHz OEM (100-000001352)
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Процессор AMD Ryzen Threadripper 7960X Soc-sTR5 4.2GHz OEM (100-000001352)
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Процессор AMD Ryzen Threadripper 7960X Soc-sTR5 4.2GHz OEM (100-000001352) - купить по цене 108040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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