Процессор AMD Ryzen 9 9950X3D2 AM5 4.3GHz TRAY (100-000001978)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 330 руб.
В наличии
Код товара: 753655
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
92 330 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
70
Описание товара Процессор AMD Ryzen 9 9950X3D2 AM5 4.3GHz TRAY (100-000001978)
Процессор AMD Ryzen 9 9950X3D2 AM5 4.3GHz TRAY (100-000001978)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 97 670 руб.24418 руб. в СплитПроцессор Intel Xeon Gold 5318Y Soc-4189 2.1GHz OEM
-
В наличииЦена 110 580 руб.27645 руб. в СплитПроцессор Dell AMD EPYC 9175F Soc-SP5 4.2GHz OEM
-
В наличииЦена 126 360 руб.31590 руб. в СплитПроцессор Intel Xeon Gold 6334 Soc-4189 3.6GHz OEM
-
В наличииЦена 132 630 руб.33158 руб. в СплитПроцессор AMD EPYC 75F3 (100-000000313)
-
В наличииЦена 134 830 руб.33708 руб. в СплитПроцессор Intel Xeon Silver 4514Y Soc-4677 2.0GHz OEM
-
В наличииЦена 145 000 руб.36250 руб. в СплитПроцессор Intel Xeon Gold 5320 Soc-4189 2.2GHz OEM
-
В наличииЦена 158 550 руб.39638 руб. в СплитПроцессор Intel Xeon Silver 4416+ Soc-4677 2.0GHz OEM
-
В наличииЦена 168 720 руб.42180 руб. в СплитПроцессор AMD RYZEN Threadripper PRO 5975WX OEM (100-000000445)
-
В наличииЦена 176 100 руб.44025 руб. в СплитПроцессор Ryzen X16 Threadripper PRO 9955WX sTR5 350W 4500 100-0...
-
В наличииЦена 262 740 руб.65685 руб. в СплитПроцессор AMD EPYC 9335 Soc-SP5 3.0GHz OEM
-
В наличииЦена 303 130 руб.75783 руб. в СплитПроцессор Ryzen X24 Threadripper PRO 9965WX sTR5 350W 4200 100-...
-
В наличииЦена 303 130 руб.75783 руб. в СплитПроцессор Ryzen X32 Threadripper PRO 7975WX sTR5 350W 4000 100-0...
Процессор AMD Ryzen 9 9950X3D2 AM5 4.3GHz TRAY (100-000001978)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Процессор AMD Ryzen 9 9950X3D2 AM5 4.3GHz TRAY (100-000001978) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 92330 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 9 9950X3D2 AM5 4.3GHz TRAY (100-000001978)