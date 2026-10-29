МФУ лазерное Ricoh Pro C5300S, SRA3, цветной, печ. до 35/65 (A3/А4), скан. до 240 стр/мин. (409394)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 430 руб.
В наличии
Код товара: 753654
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 310 430 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
19.85
Описание товара МФУ лазерное Ricoh Pro C5300S, SRA3, цветной, печ. до 35/65 (A3/А4), скан. до 240 стр/мин. (409394)
МФУ лазерное Ricoh Pro C5300S, SRA3, цветной, печ. до 35/65 (A3/А4), скан. до 240 стр/мин. (409394)
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МФУ лазерное Ricoh Pro C5300S, SRA3, цветной, печ. до 35/65 (A3/А4), скан. до 240 стр/мин. (409394)
МФУ лазерное Ricoh Pro C5300S, SRA3, цветной, печ. до 35/65 (A3/А4), скан. до 240 стр/мин. (409394) - по цене 1310430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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