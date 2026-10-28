Top.Mail.Ru
Принтер лазерный CANON i-SENSYS LBP24 (A4, 40ppm, 1200dpi, 1+4Gb, Duplex, WiFi, Lan, USB) (7187C006) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Принтер лазерный CANON i-SENSYS LBP24 (A4, 40ppm, 1200dpi, 1+4Gb, Duplex, WiFi, Lan, USB) (7187C006)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 290 руб. 
Начислим 389 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753646
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Принтер лазерный CANON i-SENSYS LBP24 (A4, 40ppm, 1200dpi, 1+4Gb, Duplex, WiFi, Lan, USB) (7187C006)
24 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Вес, кг.
14

Описание товара Принтер лазерный CANON i-SENSYS LBP24 (A4, 40ppm, 1200dpi, 1+4Gb, Duplex, WiFi, Lan, USB) (7187C006)

Принтер лазерный CANON i-SENSYS LBP24 (A4, 40ppm, 1200dpi, 1+4Gb, Duplex, WiFi, Lan, USB) (7187C006)

Отзывы о товаре Принтер лазерный CANON i-SENSYS LBP24 (A4, 40ppm, 1200dpi, 1+4Gb, Duplex, WiFi, Lan, USB) (7187C006)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CANON
Описание
Принтер лазерный CANON i-SENSYS LBP24 (A4, 40ppm, 1200dpi, 1+4Gb, Duplex, WiFi, Lan, USB) (7187C006)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принтер лазерный CANON i-SENSYS LBP24 (A4, 40ppm, 1200dpi, 1+4Gb, Duplex, WiFi, Lan, USB) (7187C006) - купить по цене 24290 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...