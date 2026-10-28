Принтер лазерный CANON i-Sensys LB (цветной, A4, 1200dpi, 25ppm, 1+4Gb, Duplex, Lan, WiFi (6929C007)
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 800 руб.
В наличии
Код товара: 753643
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
25 800 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
18.28
Описание товара Принтер лазерный CANON i-Sensys LB (цветной, A4, 1200dpi, 25ppm, 1+4Gb, Duplex, Lan, WiFi (6929C007)
Принтер лазерный CANON i-Sensys LB (цветной, A4, 1200dpi, 25ppm, 1+4Gb, Duplex, Lan, WiFi (6929C007)
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Принтер лазерный CANON i-Sensys LB (цветной, A4, 1200dpi, 25ppm, 1+4Gb, Duplex, Lan, WiFi (6929C007)
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Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Принтер лазерный CANON i-Sensys LB (цветной, A4, 1200dpi, 25ppm, 1+4Gb, Duplex, Lan, WiFi (6929C007) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 25800 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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