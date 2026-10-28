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Принтер лазерный CANON i- (цветной, A4, 1200dpi, 25ppm, 1+4Gb, Duplex, Lan, WiFi (6929C001/6929C014) купить с доставкой в Москве
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Принтер лазерный CANON i- (цветной, A4, 1200dpi, 25ppm, 1+4Gb, Duplex, Lan, WiFi (6929C001/6929C014)

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 460 руб. 
Начислим 424 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753642
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Принтер лазерный CANON i- (цветной, A4, 1200dpi, 25ppm, 1+4Gb, Duplex, Lan, WiFi (6929C001/6929C014)
26 460 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Вес, кг.
21

Описание товара Принтер лазерный CANON i- (цветной, A4, 1200dpi, 25ppm, 1+4Gb, Duplex, Lan, WiFi (6929C001/6929C014)

Принтер лазерный CANON i- (цветной, A4, 1200dpi, 25ppm, 1+4Gb, Duplex, Lan, WiFi (6929C001/6929C014)

Отзывы о товаре Принтер лазерный CANON i- (цветной, A4, 1200dpi, 25ppm, 1+4Gb, Duplex, Lan, WiFi (6929C001/6929C014)




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Характеристики
Бренд
CANON
Описание
Принтер лазерный CANON i- (цветной, A4, 1200dpi, 25ppm, 1+4Gb, Duplex, Lan, WiFi (6929C001/6929C014)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принтер лазерный CANON i- (цветной, A4, 1200dpi, 25ppm, 1+4Gb, Duplex, Lan, WiFi (6929C001/6929C014) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 26460 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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