МФУ G&G M2022NW A4, лазерное, черно-белое, 22стр/мин, 1200x1200dpi, 800МГц, 256Мб
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 780 руб.
В наличии
Код товара: 753637
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
12 780 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
8.92
Описание товара МФУ G&G M2022NW A4, лазерное, черно-белое, 22стр/мин, 1200x1200dpi, 800МГц, 256Мб
МФУ G&G M2022NW A4, лазерное, черно-белое, 22стр/мин, 1200x1200dpi, 800МГц, 256Мб
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 290 руб.3073 руб. в СплитМФУ лазерное Pantum BM2300W
-
В наличииЦена 12 340 руб.3085 руб. в СплитПринтер лазерный Canon imageCLASS LBP6030 (8468B008) A4
-
В наличииЦена 13 710 руб.3428 руб. в СплитМФУ лазерный Pantum BM2300A A4 белый
-
В наличииЦена 14 790 руб.3698 руб. в СплитМФУ лазерное Pantum M6500W черный
-
В наличииЦена 14 990 руб.3748 руб. в СплитМФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый
-
В наличииЦена 15 550 руб.3888 руб. в СплитМФУ лазерный Pantum BM2300AW A4 WiFi белый
-
В наличииЦена 16 200 руб.4050 руб. в СплитМФУ лазерный Deli Laser M3100ADNW A4 Duplex Net WiFi серый
-
В наличииЦена 16 410 руб.4103 руб. в СплитПринтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex
-
В наличииЦена 17 160 руб.4290 руб. в СплитМФУ Xerox WorkCentre 3025BI
-
В наличииЦена 17 560 руб.4390 руб. в СплитМФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 2...
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитМФУ HP Laser MFP M141w 7MD74A 194850677458
-
В наличииЦена 19 900 руб.4975 руб. в СплитМФУ лазерное Pantum M6550NW черный
МФУ G&G M2022NW A4, лазерное, черно-белое, 22стр/мин, 1200x1200dpi, 800МГц, 256Мб
МФУ G&G M2022NW A4, лазерное, черно-белое, 22стр/мин, 1200x1200dpi, 800МГц, 256Мб - по цене 12780 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре МФУ G&G M2022NW A4, лазерное, черно-белое, 22стр/мин, 1200x1200dpi, 800МГц, 256Мб