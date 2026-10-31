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Плоттер струйный Canon imagePROGRAF TM-340 (6248C003AA), A0, 36", цветное, 1200x2400 dpi, Gigabit купить с доставкой в Москве
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Плоттер струйный Canon imagePROGRAF TM-340 (6248C003AA), A0, 36", цветное, 1200x2400 dpi, Gigabit

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 900 руб. 
В наличии
Код товара: 753632
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Плоттер струйный Canon imagePROGRAF TM-340 (6248C003AA), A0, 36", цветное, 1200x2400 dpi, Gigabit
130 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Вес, кг.
19.85

Описание товара Плоттер струйный Canon imagePROGRAF TM-340 (6248C003AA), A0, 36", цветное, 1200x2400 dpi, Gigabit

Плоттер струйный Canon imagePROGRAF TM-340 (6248C003AA), A0, 36", цветное, 1200x2400 dpi, Gigabit

Отзывы о товаре Плоттер струйный Canon imagePROGRAF TM-340 (6248C003AA), A0, 36", цветное, 1200x2400 dpi, Gigabit




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Характеристики
Бренд
CANON
Описание
Плоттер струйный Canon imagePROGRAF TM-340 (6248C003AA), A0, 36", цветное, 1200x2400 dpi, Gigabit
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плоттер струйный Canon imagePROGRAF TM-340 (6248C003AA), A0, 36", цветное, 1200x2400 dpi, Gigabit - этот товар вы можете купить по цене 130900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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