МФУ струйное (C11CK94***), A4, цветной, печ. до 8 стр/мин., 5760 x 1440 dpi (C11CK94402/C11CK94503)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 560 руб.
В наличии
Код товара: 753631
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
48 560 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
15
Описание товара МФУ струйное (C11CK94***), A4, цветной, печ. до 8 стр/мин., 5760 x 1440 dpi (C11CK94402/C11CK94503)
МФУ струйное (C11CK94***), A4, цветной, печ. до 8 стр/мин., 5760 x 1440 dpi (C11CK94402/C11CK94503)
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МФУ струйное (C11CK94***), A4, цветной, печ. до 8 стр/мин., 5760 x 1440 dpi (C11CK94402/C11CK94503)
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МФУ струйное (C11CK94***), A4, цветной, печ. до 8 стр/мин., 5760 x 1440 dpi (C11CK94402/C11CK94503) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 48560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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