МФУ лазерное CANON i-SENSYS MF7 (цветной, A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 33ppm, 1+4Gb (7185C013)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 660 руб.
В наличии
Код товара: 753627
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
43 660 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
27.8
Описание товара МФУ лазерное CANON i-SENSYS MF7 (цветной, A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 33ppm, 1+4Gb (7185C013)
МФУ лазерное CANON i-SENSYS MF7 (цветной, A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 33ppm, 1+4Gb (7185C013)
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МФУ лазерное CANON i-SENSYS MF7 (цветной, A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 33ppm, 1+4Gb (7185C013)
МФУ лазерное CANON i-SENSYS MF7 (цветной, A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 33ppm, 1+4Gb (7185C013) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 43660 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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